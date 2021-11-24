СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.
«Совершайте покупки по карте Visa СНГБ и получайте награды!» - отметили в банке.
Как принять участие:
Шаг 1. Подтвердите участие в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Финансовый марафон» - «Зарегистрироваться».
Или просто оформите карту Visa СНГБ, если у вас ее нет.
Шаг 2. Привяжите свою банковскую карту Visa к сервису бесконтактной оплаты Pay на своем смартфоне, совершите с помощью него покупки на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 300 бонусов/ миль, и/ или совершите покупки в сервисе «СНГБ-Маркет» приложения «СНГБ Онлайн» на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 500 бонусов/ миль.
Шаг 3. Верно ответьте на 3 вопроса викторины на сайте банка и получите возможность выиграть один из крупных призов:
3 приза по 100 000 бонусов/ миль;
5 призов по 50 000 бонусов/ миль.
Бонус для новых клиентов: получите гарантированное вознаграждение – 200 бонусов/ миль за совершение операций на общую сумму от 1 000 рублей при оплате услуг в разделе «Платежи» приложения «СНГБ Онлайн» (кроме переводов).
Период выполнения условий: с 15 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года.
Период определения победителей: с 1 по 31 марта 2022 года. Определение победителей осуществляется методом случайной выборки.
Период вручения призов: с 1 по 30 апреля 2022 года.
Организатор – АО банк «СНГБ» при поддержке компании Visa.
Правила участия - на сайте www.sngb.ru.