Общество

СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон»

СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

«Совершайте покупки по карте Visa СНГБ и получайте награды!» - отметили в банке.

Как принять участие:

Шаг 1. Подтвердите участие в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Финансовый марафон» - «Зарегистрироваться».

Или просто оформите карту Visa СНГБ, если у вас ее нет.

Шаг 2. Привяжите свою банковскую карту Visa к сервису бесконтактной оплаты Pay на своем смартфоне, совершите с помощью него покупки на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 300 бонусов/ миль, и/ или совершите покупки в сервисе «СНГБ-Маркет» приложения «СНГБ Онлайн» на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 500 бонусов/ миль.

Шаг 3. Верно ответьте на 3 вопроса викторины на сайте банка и получите возможность выиграть один из крупных призов:

3 приза по 100 000 бонусов/ миль;

5 призов по 50 000 бонусов/ миль.

Бонус для новых клиентов: получите гарантированное вознаграждение – 200 бонусов/ миль за совершение операций на общую сумму от 1 000 рублей при оплате услуг в разделе «Платежи» приложения «СНГБ Онлайн» (кроме переводов).

Период выполнения условий: с 15 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года.

Период определения победителей: с 1 по 31 марта 2022 года. Определение победителей осуществляется методом случайной выборки.

Период вручения призов: с 1 по 30 апреля 2022 года.

Организатор – АО банк «СНГБ» при поддержке компании Visa.

Правила участия - на сайте www.sngb.ru.