Названа пропуская способность нового пункта вакцинации на Запсковье

Пропуская способность нового пункта вакцинации от коронавируса в торговом центре «Рубин» в Пскове составляет 100-150 человек в сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Новый пункт вакцинации начал работу в эти выходные на втором этаже торгового центра.
График работы:
Пункт оснащен холодильным оборудованием для хранения вакцины от COVID-19 и гриппа, офисной техникой и мебелью, средствами оказания экстренной помощи. Выделена отдельная зона для граждан, ожидающих вакцинации.
Здесь можно пройти второй этап вакцинации и ревакцинацию. В наличии есть препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».