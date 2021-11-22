Общество

Названа пропуская способность нового пункта вакцинации на Запсковье

Пропуская способность нового пункта вакцинации от коронавируса в торговом центре «Рубин» в Пскове составляет 100-150 человек в сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый пункт вакцинации начал работу в эти выходные на втором этаже торгового центра.

График работы:

с 10:00 до 20:00 в рабочие дни;

с 12:00 до 18:00 в выходные.

Пункт оснащен холодильным оборудованием для хранения вакцины от COVID-19 и гриппа, офисной техникой и мебелью, средствами оказания экстренной помощи. Выделена отдельная зона для граждан, ожидающих вакцинации.

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Здесь можно пройти второй этап вакцинации и ревакцинацию. В наличии есть препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».