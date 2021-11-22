Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борьба «Справедливой России» с безработицей
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
как исправить ошибки в квитанции
Мифы о стоматологах развеяны
достоверная история
цифровое будущее
экопром быстро и чисто
горводоканал успехи и планы
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
Правила безопасности с газовым оборудованием
Сезонные опасности на дорогах Пскова
 
 
 
ещё Общество 22.11.2021 08:196 Врача вызывали? 22.11.2021 19:000 Около 14,5 тонн балтийской кильки не пропустили через границу в Себежском районе 22.11.2021 18:400 Александр Козловский: Нужно максимально включить исполнение наказов в бюджет Великих Лук на 2022 год 22.11.2021 18:206 Первый регион России ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса 22.11.2021 18:000 Названа средняя зарплата педиатра в Пскове 22.11.2021 17:160 Названа пропуская способность нового пункта вакцинации на Запсковье
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:275 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 15.11.2021 09:009 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2714 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 21.11.2021 16:207 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Козловский: Нужно максимально включить исполнение наказов в бюджет Великих Лук на 2022 год

22.11.2021 18:40|ПсковКомментариев: 0

В администрации города Великие Луки под председательством депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского состоялось совещание по исполнению наказов горожан, которые были озвучены во время избирательной кампании этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Участниками совещания стали первый заместитель главы города Сергей Гусев, глава администрации Андрей Беляев и его заместители Валерий Астраханцев и Светлана Степанова, депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, а также представители партии «Единая Россия» и помощники Александра Козловского.

Открывая встречу, Александр Козловский подчеркнул, что это совещание позволит выработать алгоритм работы по исполнению наказов, которые в этом году поступили в его адрес, а также в адрес депутатов областного Собрания во время встреч с великолучанами.

«Сейчас идет активная фаза формирования городского бюджета, поэтому очень важно учесть наказы и обращения великолучан, чтобы максимально включить их исполнение в бюджет на следующий год», – сказал депутат Госдумы.

По словам Елены Даньшовой и Татьяны Фомченковой, за период предвыборной кампании от местных жителей поступило несколько сотен просьб. Все они систематизированы, более того, часть из них уже удалось решить.

«Нам навстречу идут управляющие компании, благодаря этому точечно отработали целый ряд несложных задач. Что же касается объемных вопросов, требующих больше средств и времени для решения, то работаем над тем, чтобы что-то включить в городской бюджет, что-то решить с управляющими компаниями, а что-то с комиссией по безопасности дорожного движения», – сообщила депутат Татьяна Фомченкова.

Она также рассказала, что в приемке ремонтных работ, в том числе и по вопросам города, активно привлекаются жители домов. Высказанные ими замечания устраняются подрядчиком. Татьяна Фомченкова подчеркнула, что она, являясь депутатом областного Собрания по одномандатному избирательному округу №5, продолжит работу на городском избирательном округе №8. «Я не оставляю работу на восьмом городском округе. Взаимодействие с жителями округа идет в прежнем режиме», – добавила она.

О том, как исполняются наказы великолучан на территории одномандатного избирательного округа №6, в ходе совещания рассказала Елена Даньшова. Так, удалось решить давний вопрос об асфальтировании двора дома на улице Тенистой, 31, а также замену дверей в подъездах этого дома. На данный момент осталось решить проблему, связанную с канализацией. Также решена проблема с освещением в сквере на проспекте Гагарина, 127 Б.

«По всем вопросам в тесном сотрудничестве работаем с управляющими компаниями и администрацией города», – пояснила Елена Даньшова.

В свою очередь глава великолукской администрации Андрей Беляев сообщил, что просьбы и замечания горожан комплексно проработаны по видам работ. И на данный момент есть понимание, что большинство из них будут исполнены в рамках городских и региональных программ. По его словам, для решения большего объема вопросов, в том числе и тех, которые требуют больших финансовых затрат, необходимо выделение дополнительных средств. Дополнительное финансирование даст возможность включить в городской бюджет решение проблем каждого великолучанина.

В заключение совещания Александр Козловский отметил, что такая большая совместная работа нацелена на исполнение народной программы, которую «Единая Россия» сформировала вместе с жителями города на основе их наказов.

Теги: #великие луки #депутат #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 105 человек
22.11.2021, 19:000 Около 14,5 тонн балтийской кильки не пропустили через границу в Себежском районе 22.11.2021, 18:400 Александр Козловский: Нужно максимально включить исполнение наказов в бюджет Великих Лук на 2022 год 22.11.2021, 18:206 Первый регион России ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса 22.11.2021, 18:000 Названа средняя зарплата педиатра в Пскове
22.11.2021, 17:490 Девять дней остается у жителей Псковской области для уплаты налогов 22.11.2021, 17:380 Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин высказались о целесообразности введения штрафов для неаттестованных гидов 22.11.2021, 17:270 Александр Козловский оценил риски транспортных компаний после введения QR-кодов 22.11.2021, 17:160 Названа пропуская способность нового пункта вакцинации на Запсковье
22.11.2021, 17:060 Псковский драмтеатр представит Россию на гастролях в Узбекистане 22.11.2021, 17:014 Около 70 классов в школах Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса 22.11.2021, 16:501 Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте 22.11.2021, 16:440 Грамотно выстроенная интеграция бизнеса укрепит позиции промышленности - Герман Петрушко
22.11.2021, 16:421 Комиссия Госдумы рекомендовала лишить убившего лося депутата неприкосновенности 22.11.2021, 16:283 Сбер признали лучшим цифровым розничным банком в мире 22.11.2021, 16:142 Пьяные псковичи подрались на глазах у прохожих 22.11.2021, 15:590 «Единая Россия» просит Минфин выделить регионам порядка 100 миллиардов рублей
22.11.2021, 15:480 Великолучанин украл гараж и получил условный срок 22.11.2021, 15:470 Игорь Дитрих о выделении допсредств на лечение ковида: Мы не знали, что будет столько больных 22.11.2021, 15:383 В России цена на красную икру достигла исторического максимума 22.11.2021, 15:220 Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ
22.11.2021, 15:201 Порядок заготовки дров, грибов и новогодних елей объединят в одном областном законе 22.11.2021, 15:090 Темпы заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области 22.11.2021, 15:040 Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе 22.11.2021, 14:482 ПЛН продолжает прием анкет в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей»
22.11.2021, 14:390 «Постскриптум»: Новые антикоронавирусные инициативы и тайны Корытовского леса. ВИДЕО 22.11.2021, 14:280 В «Псковских тепловых сетях» организуют ревакцинацию работников 22.11.2021, 14:1811 Вакцинация в Пскове. Продолжение. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.11.2021, 14:140 До минус 8 градусов ночью прогнозируют в Псковской области
22.11.2021, 13:4916 Необходимость законопроекта об использовании QR-кодов в транспорте объяснил Александр Козловский 22.11.2021, 13:440 Наталью Серебренникову назначили председателем областного КУГИ 22.11.2021, 13:264 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 22.11.2021, 13:069 Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат
22.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.11.2021, 12:531 «Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме. ВИДЕО 22.11.2021, 12:461 Юрий Алексеев: Оккупация региона не изучена на должном уровне 22.11.2021, 12:400 Беременным псковичкам рекомендовали не прививаться в торговых центрах
22.11.2021, 12:340 В мемориальном Тригорском открыли бюст Пушкина 22.11.2021, 12:181 ВТБ предоставил «Роскар» 1,3 млрд рублей на модернизацию производства 22.11.2021, 12:050 Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 22.11.2021, 12:030 Почти 30 человек за неделю пострадали в результате ДТП на псковских дорогах
22.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 22.11.2021, 11:557 Новый участковый пункт полиции открылся в Псковской области 22.11.2021, 11:470 Современную детскую площадку установят во дворе на Рижском проспекте в Пскове 22.11.2021, 11:391 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ
22.11.2021, 11:310 «Та, которую не ждали»: татарский театр приглашает псковичей на премьеру 22.11.2021, 11:250 Девять уголовных дел в отношении фирм-однодневок завели в Псковской области 22.11.2021, 11:200 Решетом воду не черпают 22.11.2021, 11:120 Росгвардейцы задержали молодого человека в магазине на Рижском проспекте в Пскове
22.11.2021, 11:102 «Постскриптум»: Новые антикоронавирусные инициативы и тайны Корытовского леса 22.11.2021, 11:0012 Мурал с изображением Виктора Цоя появился в Пскове. ФОТО 22.11.2021, 10:520 14 социальных предприятий Псковской области получат грантовую поддержку 22.11.2021, 10:470 На улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей 24 ноября
22.11.2021, 10:350 Две жительницы Псковской области перевели мошенникам более 1,5 млн рублей 22.11.2021, 10:321 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок 22.11.2021, 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем 22.11.2021, 10:281 Андрей Турчак: Волонтерские центры «Единой России» обработали почти два миллиона заявок
22.11.2021, 10:221 «Необычную» птицу сфотографировали в Финском парке в Пскове 22.11.2021, 10:190 Пьяная женщина-водитель устроила ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове 22.11.2021, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме 22.11.2021, 10:140 В Великих Луках при пожаре на улице Тимирязева чуть не погиб человек
22.11.2021, 10:033 Адмирал Попов назвал причину затопления подводной лодки «Курск» 22.11.2021, 09:510 Автомобиль ВАЗ подожгли в Пскове 22.11.2021, 09:372 Три человека пострадали в ДТП на опасном повороте в Псковском районе 22.11.2021, 09:300 Руководителей 15 детсадов в Великих Луках оштрафовали за нарушение закона о закупках
22.11.2021, 09:171 Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в России 22.11.2021, 09:000 Цифровое будущее: куда податься с гуманитарным образованием 22.11.2021, 08:440 Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды 22.11.2021, 08:401 Бизнес просит снизить штрафы в новом проекте КоАП
22.11.2021, 08:340 Литр пива обернулся для великолучанина лишением свободы 22.11.2021, 08:196 Врача вызывали? 22.11.2021, 08:180 Аналитики назвали вакансии, для которых требуется чувство юмора и знание мемов 22.11.2021, 08:000 Великолучанку осудили на 7 лет за умышленное убийство
22.11.2021, 07:380 До +4 градусов ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада 22.11.2021, 07:190 Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ 22.11.2021, 07:000 Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции 21.11.2021, 23:431 Великолучанин стал участником экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru