Общество

Александр Козловский: Нужно максимально включить исполнение наказов в бюджет Великих Лук на 2022 год

В администрации города Великие Луки под председательством депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского состоялось совещание по исполнению наказов горожан, которые были озвучены во время избирательной кампании этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Участниками совещания стали первый заместитель главы города Сергей Гусев, глава администрации Андрей Беляев и его заместители Валерий Астраханцев и Светлана Степанова, депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, а также представители партии «Единая Россия» и помощники Александра Козловского.

Открывая встречу, Александр Козловский подчеркнул, что это совещание позволит выработать алгоритм работы по исполнению наказов, которые в этом году поступили в его адрес, а также в адрес депутатов областного Собрания во время встреч с великолучанами.

«Сейчас идет активная фаза формирования городского бюджета, поэтому очень важно учесть наказы и обращения великолучан, чтобы максимально включить их исполнение в бюджет на следующий год», – сказал депутат Госдумы.

По словам Елены Даньшовой и Татьяны Фомченковой, за период предвыборной кампании от местных жителей поступило несколько сотен просьб. Все они систематизированы, более того, часть из них уже удалось решить.

«Нам навстречу идут управляющие компании, благодаря этому точечно отработали целый ряд несложных задач. Что же касается объемных вопросов, требующих больше средств и времени для решения, то работаем над тем, чтобы что-то включить в городской бюджет, что-то решить с управляющими компаниями, а что-то с комиссией по безопасности дорожного движения», – сообщила депутат Татьяна Фомченкова.

Она также рассказала, что в приемке ремонтных работ, в том числе и по вопросам города, активно привлекаются жители домов. Высказанные ими замечания устраняются подрядчиком. Татьяна Фомченкова подчеркнула, что она, являясь депутатом областного Собрания по одномандатному избирательному округу №5, продолжит работу на городском избирательном округе №8. «Я не оставляю работу на восьмом городском округе. Взаимодействие с жителями округа идет в прежнем режиме», – добавила она.

О том, как исполняются наказы великолучан на территории одномандатного избирательного округа №6, в ходе совещания рассказала Елена Даньшова. Так, удалось решить давний вопрос об асфальтировании двора дома на улице Тенистой, 31, а также замену дверей в подъездах этого дома. На данный момент осталось решить проблему, связанную с канализацией. Также решена проблема с освещением в сквере на проспекте Гагарина, 127 Б.

«По всем вопросам в тесном сотрудничестве работаем с управляющими компаниями и администрацией города», – пояснила Елена Даньшова.

В свою очередь глава великолукской администрации Андрей Беляев сообщил, что просьбы и замечания горожан комплексно проработаны по видам работ. И на данный момент есть понимание, что большинство из них будут исполнены в рамках городских и региональных программ. По его словам, для решения большего объема вопросов, в том числе и тех, которые требуют больших финансовых затрат, необходимо выделение дополнительных средств. Дополнительное финансирование даст возможность включить в городской бюджет решение проблем каждого великолучанина.

В заключение совещания Александр Козловский отметил, что такая большая совместная работа нацелена на исполнение народной программы, которую «Единая Россия» сформировала вместе с жителями города на основе их наказов.