Общество

Федеральную инициативу о применении QR-кодов обсудят на круглом столе в пресс-центре ПЛН

Круглый стол, посвященный обсуждению федеральной инициативы о применении QR-кодов, состоится завтра, 23 ноября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, по инициативе Псковского областного Собрания.

Напомним, на минувшей неделе правительство России внесло в Госдуму два законопроекта. В соответствии с первым граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, а потом такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Ряд мер, предусмотренных поправками, уже действует в некоторых российских регионах. Присоединится ли к их числу Псковская область? Насколько необходимо в псковском регионе вводить QR-коды в транспорте и публичных местах?

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола:

Котов Александр Алексеевич — председатель Псковского областного Собрания депутатов

Дитрих Игорь Иванович - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике

Повторейко Анастасия Викторовна — главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница», депутат Псковского областного Собрания депутатов

Нестерук Александр Васильевич - главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области

Михеев Андрей Сергеевич — председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Зубов Владимир Анатольевич — президент Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Начало в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.