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Общество

Против «дропов» и «звонарей»

23.11.2021 17:23|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области практически ежедневно расстаются со своими накоплениями, доверившись позвонившему «работнику банка». Порой телефонные мошенники держат жертву «на крючке» несколько дней, выкачивая даже кредитные средства. Раскрываются ли данные преступления? Кто говорит с потерпевшим на том конце «провода»? Сколько денег обманутые псковичи отдают мошенникам? Что делать, если позвонил «работник банка»? Ответы на эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей предоставила следователь направления по организации расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина.

 

Ксения Ёлгина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Какое количество дистанционных мошенничеств зарегистрировано в регионе в этом году? Каков их удельный вес в общем массиве преступлений?

- За 10 месяцев 2021 года было зарегистрировано 1195 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (за 10 месяцев 2020 года – 1374 преступления).

Звонки мошенников составляют 70% в этом массиве преступлений. Рост данных преступлений происходит, например, в связи с тем, что многие люди в погоне за быстрым заработком «трудоустраиваются» в качестве «обзвонщиков».

- Какова общая сумма ущерба, причиненного мошенниками жителям Псковской области за 10 месяцев 2021 года? Есть ли среди потерпевших рекордсмен по объему ущерба?

- Ущерб по итогам 10 месяцев составляет порядка 80 млн рублей. Эта сумма уже превысила показатель 2020 года – 71 млн рублей.

Самый большой ущерб, причиненный одному лицу в регионе в результате телефонного мошенничества, составляет 8 млн рублей. Преступление произошло в этом году в Пскове. Человек по указанию мошенника переводил через банкомат денежные средства, взятые в кредит, на так называемый «безопасный счет».

- «Безопасным счетом» в 100% случаев оказывается карман преступника. Бытует мнение, что вернуть украденные дистанционным мошенником деньги нереально. Это так? Какова раскрываемость дистанционных мошенничеств?

- После возбуждения уголовного дела мы можем наложить арест на банковский счет. Но чтобы это сделать, необходимо собрать документы и выйти с соответствующим ходатайством в суд.

Когда средства перечисляются по номеру банковской карты или номеру телефона, нам необходимо установить расчетный счет, на что уходит определенное количество времени. Пока этот процесс идет, деньги быстро перекидываются на другие счета или выводятся на электронные кошельки. Проблема в том, что не все банки оказывают нам содействие. Есть ряд кредитных организаций, которые присылают ответы о принадлежности банковских счетов спустя месяцы и полугодия.

Кроме того, в рамках уголовного дела потерпевшего признают гражданским истцом. Если виновник установлен, то суд обяжет его вернуть потерпевшему похищенные средства. Либо в ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возмещает деньги.

В этом году в регионе раскрыли 211 преступлений, в прошлом – 110.

- С какими-то еще сложностями приходится сталкиваться при установлении виновного лица?

- Основное – это огромные сроки поступления ответов от банковских организаций.

Объясню на примере, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и предлагает потерпевшему перевести деньги на безопасный расчетный счет. Звонок, как правило, поступает с префиксов +495, +499. В этом случае происходит подмена номера с помощью программного обеспечения и специального оборудования. До потерпевшего номер доходит в измененном виде. И чтобы установить конечное оборудование, место, из которого звонил злоумышленник, необходимо направить несколько запросов или судебных решений, потому что преобразование номера может идти в нескольких точках. А эти точки расположены в разных городах России или за рубежом.

- Потерпевшие, кстати, своевременно обращаются в полицию?

- Как правило, своевременно. Но возникают ситуации, когда потерпевших могут долгое время «держать на удочке». Допустим, это услуги «магического» характера, «компенсация» за некачественные БАДы. Или же направление смс-сообщений о том, что кто-то из родственников попал в беду – сейчас вторая волна таких преступлений, они раскрыты.

- Было ощущение, что подобные смс-сообщения в наше время никому не шлют и такой вид мошенничества «вымер».

- Мошенничество точно никогда не «умрет», а заменит такие составы, как, например, грабежи. Преступникам сейчас нет смысла нападать на потерпевших, когда у подавляющего большинства людей нет при себе наличных средств, а доступ к телефонам возможен только через пароли.

- Полиция проводит усиленную профилактическую работу, чтобы граждане не переводили деньги мошенникам. Тем не менее такие факты регулярно случаются. Почему? Потерпевшими становится даже молодые люди. Кто наиболее подвержен влиянию со стороны мошенника?

- У людей есть страх потерять накопленные денежные средства или же опасаются, что будут оформлены какие-то кредитные обязательства. Такой фактор, как возможное безденежье, очень влияет на людей.

Статистика показывает, что потерпевшими в данной категории преступлений становятся не только пожилые, но и люди среднего возраста, молодые. К слову, злоумышленникам сложнее работать с пенсионерами, потому что они не всегда могут быть параллельно на линии и сказать код из смс.

- Откуда мошенники получают персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона и банковского счета?

- Утечки данных в настоящее время происходят на различных сайтах и в мессенджерах. Раньше и в метро продавались диски и дискеты с личными данными.

- Как распознать, что звонят мошенники? Кем чаще всего они представляются и что просят сделать? Как разоблачить мошенника и не поддаться на уловки?

- Нужно помнить, что из банков звонят только в том случае, когда предлагают кредиты. Но они никогда не предлагают спасти ваши деньги. Это не забота банка. Я бы посоветовала просто не общаться, а сразу класть трубку.

Если начать заниматься распознаванием, мошенник это или нет, можно неожиданно для себя попасть в психологическую зависимость. В самом начале общения мошенник уже может воспользоваться уловками, чтобы расположить к себе.

Если подобный звонок поступил, перезвоните по номеру, который указан на обратной стороне банковской карты.

А если говорят о том, что ваши родственники попали в беду, перезвоните родным.

Если же стали общаться с мошенником, на фоне можно услышать работу кол-центра, шум, много голосов. Если раньше нанимались люди с акцентами, с нестандартной дикцией, то сейчас, как поясняют потерпевшие, мошенники грамотно и красиво говорят.

Хотелось бы предостеречь и организации, которые, найдя выгодную цену в Сети на тот или иной вид товара, заходят на поддельные сайты: реквизиты те же, а расчетный счет – фиктивный, место нахождения самой организации на сайте указано не так, как в ЕГРЮЛ. Нужно быть бдительными.

- На поддельные сайты и обычные физические лица заходят.

- Конечно. Как правило, это те, кто любит поторговать на биржах. Потерпевший видит, что котировки и стоимость валюты обновляется, у него не возникает подозрение, что он находится на ненастоящей торговой площадке. Но злоумышленник его курирует, деньги потерпевшего уходят ему. Был случай, когда такое общение между потерпевшем и злоумышленником длилось год, ущерб составил порядка 4 млн рублей.

- Каков типичный портрет телефонного мошенника? Это граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, или те, кто не имел криминального прошлого?

- Существует структура в телефонном мошенничестве. Есть «дропы» – люди, которые предоставляют свои личные данные и на них оформляется карта, либо они оформляют карту и передают ее другим лицам для обналичивания. Есть «звонари» – люди, которые занимаются обзвоном. В этой огромной структуре никто не знаком между собой, но все эти люди участвуют в преступном процессе.

«Дропы» не находятся в местах лишения свободы, а «звонари» могут находиться в колониях. «Обзвонщики» также могут быть и работниками преступных кол-центров. Как правило, звонки поступают из северной части страны, где сосредоточено наибольшее количество мест лишения свободы. Деньги, в основном, уходят за рубеж…

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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