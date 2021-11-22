Общество

Первый регион России ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей четырех муниципалитетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора Натальи Комаровой.

Данная мера будет действовать с 22 ноября до 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. В муниципалитетах также запрещается ночная работа общепита и фитнес-клубов, приостанавливается проведение массовых мероприятий, выездов организованных групп и работа организаций дополнительного образования с очным присутствием.

Исключение составляют вакцинированные от COVID-19 и переболевшие — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом.

Отметим, Югра стала первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых.