Общество

Глава администрации Великих Лук рассказал об устранении последствий урагана

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о ходе устранения последствий урагана, ремонте дорог и украшении города к Новому году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области в понедельник, 22 ноября, провел рабочую встречу с главой администрации города Великие Луки Андреем Беляевым. Они обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности и развития муниципального центра.

Андрей Беляев доложил об итогах устранения последствий урагана, который обрушился на город этим летом. Она подчеркнул, что ураган повалил более 3,5 тысяч деревьев. Из них порядка 10% — на территориях дошкольных и школьных учреждений. Основные работы по приведению территорий города в порядок уже выполнили. Так, на средства, выделенные городу в размере 6 миллионов рублей, удалось провести ремонт ограждений, окон и кровельных покрытий в 11-ти детских садах и 6-ти школах. Кроме того, за счет средств резервного фонда администрации области на сумму 1,3 миллиона рублей восстановлены индивидуальные жилые строения великолучан. Сити-менеджер поблагодарил губернатора за оказанную помощь в решении этого вопроса.

Кроме того, Андрей Беляев рассказал об эпидемиологической ситуации в городе и отметил, что на лечении с коронавирусной инфекцией в Великих Луках находится 614 человек, из которых 16 — дети. Очагов заболевания не зарегистрировано.

Говоря о ходе прививочной кампании в городе, глава администрации Великих Лук проинформировал о снижении темпов вакцинации, в связи с чем с руководством предприятий проводятся разъяснительные беседы. Кроме того, в общественных местах продолжаются рейдовые мероприятия с участием правоохранительных органов. Михаил Ведерников обратил особое внимание на контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Еще одной темой рабочей встречи стала подготовка города к предстоящим новогодним праздникам. Глава администрации Великих Лук сообщил, что контракты на поставку новых гирлянд, светодиодных ламп и световых фигур для украшения Великих Лук к Новому году общей стоимостью более 11 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделили из средств регионального бюджета, уже удалось заключить. Планируется, что монтаж световых конструкций завершат к 15 декабря. Михаил Ведерников ознакомился с проектом праздничного благоустройства города и поручил Андрею Беляеву проконтролировать, чтобы качество инсталляций соответствовало заявленным характеристикам.

Также на встрече обсуждались планы руководства города Великие Луки по развитию уличной дорожной сети и прилегающей инфраструктуры на 2022 год.