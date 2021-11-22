Общество

Педагогов и учеников предложили тренировать на случай нападений

Профильным министерствам рекомендовано организовать проведение практических тренировок педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию. Такой пункт содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ее участники крайне обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях, пишет газета «Известия».

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», - говорится в рекомендациях.

Также Минпросвещения необходимо проработать вопрос создания до конца 2022 года региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тыс. человек.

Кроме того, в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи, распространении в подростковой среде культуры демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом.