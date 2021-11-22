Общество

После жалобы в соцсетях в Острове установили фонари на детской площадке

После жалобы в социальных сетях в Острове установили фонари на детской площадке Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

Новую детскую площадку в Острове установили на улице Софьи Перовской. Местная жительница в соцсетях сообщила, что на ней нет освещения. Обращение зафиксировали сотрудники ЦУР и передали в районную администрацию, проблему устранили.

А житель деревни Писковичи Псковского района рассказал в соцсетях о переполненных мусорных контейнерах. ЦУР передал сообщение региональному оператору. Уже на следующий день сотрудники «Экопрома» очистили площадку.