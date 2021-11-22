Общество

Псковские росгвардейцы выявили более 30 нарушений правил оборота оружия

За неделю псковские росгвардейцы выявили 33 нарушения правил оборота гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управлении Росгвардии.

С 15 по 21 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 76 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они составили 33 административных протокола и изъяли 3 единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его использование, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделение ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление на лицензию можно подать через портал госуслуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%, отметили в пресс-службе.