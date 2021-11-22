Общество

Палкинская прокуратура нашла сайты, предлагающие фальшивые медсправки

Прокуратура Палкинского района провела проверку, в ходе которой выявила ряд сайтов, содержащих информацию о продаже различных медицинских справок, в том числе и об отсутствии у человека коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Справки с обнаруженных сайтов доставляли на дом. Получение их не требовало посещения медучреждений, осмотра врачами и проведения анализов. Доступ к сайтам был свободный, в том числе не содержал возрастных ограничений.

В ведомстве напомнили, что продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека COVID-19, без надлежащего обследования, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки и распространение опасного заболевания.

В связи с угрозой здоровью неопределенному кругу лиц заместитель районного прокурора обратился в суд с заявлением о запрете распространения информации, размещенной на сайтах.