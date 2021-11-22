Общество

Псковичей призывают не зажигать газовые конфорки, чтобы согреться

С наступлением холодов жители Псковской области начинают использовать газовое оборудование с максимальной нагрузкой. Вместе с этим растет вероятность возникновения пожаров, связанных с нарушениями правил пожарной безопасности при его эксплуатации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве псковичам напомнили правила и рекомендации по обращению с газом:

приобретать газовые баллоны и газовое оборудование можно только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;

обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами;

газовые баллоны желательно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть изготовлены из негорючих материалов;

пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания;

недопустимо отапливать жилое помещение газом – зажигать конфорки, духовку, закрывать плотно окна, заклеивать вентиляционные каналы;

перед включением газовых приборов необходимо проверить тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами запрещается;

нельзя закрывать решетку вентиляционного клапана;

нельзя оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

не стоит позволять допускать к пользованию газовыми приборами детей;

запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению;

нельзя производить самостоятельно замену и ремонт газовых приборов.

«Будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Помните, что в случае изменения горения газа на горелках (повышенное или пониженное пламя), необходимо закрыть краны на газовых приборах и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяйства по номеру: 04 или 112», - добавили в МЧС.