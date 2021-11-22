Общество

Псковичам объяснили причину очередей в почтовые отделения

Пскович в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на очереди в почтовые отделения.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Пару месяцев назад обычные, спокойные отделения (почты — ред.) были. Народу почти не было. Теперь же каждый день дикие очереди. Минимум по два часа люди стоят. Причем орут и на работников, и друг на друга. Просто интересно, это везде так или только в маленьких отделениях?» - поинтересовался житель Пскова.

УФПС Псковской области принесло своим клиентам извинения за временные неудобства. «В сезон распродаж и предновогодний период объем почты традиционно увеличивается в несколько раз. Сложная эпидемиологическая обстановка также диктует свои правила. Наши клиенты стараются соблюдать дистанцию в 1,5 метра в почтовых отделениях, поэтому часто очереди выходят на улицу», - сообщили в УФПС.

Напоминаем, что цифровые сервисы Почты России позволяют получить многие услуги онлайн. С помощью мобильного приложения можно вызвать курьера на дом или записаться на удобное время и получить посылку в почтовом отделении вне очереди. Также можно вызвать почтальона на дом по телефону 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатно). Полный перечень услуг размещен на сайте http://pochta.ru и в мобильном приложении Почты России.