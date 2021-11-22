За сутки в Псковской области коронавирусом заразились более 260 человек

261 человек в Псковской области заразился коронавирусом за прошедшие сутки. С начала пандемии COVID-19 заболели 64 601 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По словам губернатора, в Псковской области снижается уровень загрузки коечного фонда. «В связи со снижением загрузки ковидного коечного фонда возвращаем к штатному режиму работы Новосокольническую межрайонную больницу», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
На данный момент в области проведено 649 005 исследований на коронавирус, из них 2 043 теста сделали за прошедшие сутки. Выздоровели 55 373 пациента, за сутки статистику пополнили 264 человека. Умерли 1 035 человек, в том числе четверо скончались за минувшие сутки.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 21506
Великие Луки – 10390
Бежаницкий район – 673
Великолукский район – 1683
Гдовский район – 1075
Дедовичский район – 1610
Дновский район – 491
Красногородский район – 666
Куньинский район – 583
Локнянский район – 460
Невельский район – 2670
Новоржевский район – 785
Новосокольнический район – 1758
Опочецкий район – 1936
Островский район – 2852
Палкинский район – 641
Печорский район – 1383
Плюсский район – 1083
Порховский район – 1947
Псковский район – 5358
Пустошкинский район – 694
Пушкиногорский район – 811
Пыталовский район – 715
Себежский район – 1409
Стругокрасненский район – 937
Усвятский район – 439
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.