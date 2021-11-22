Общество

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились более 260 человек

261 человек в Псковской области заразился коронавирусом за прошедшие сутки. С начала пандемии COVID-19 заболели 64 601 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в Псковской области снижается уровень загрузки коечного фонда. «В связи со снижением загрузки ковидного коечного фонда возвращаем к штатному режиму работы Новосокольническую межрайонную больницу», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

На данный момент в области проведено 649 005 исследований на коронавирус, из них 2 043 теста сделали за прошедшие сутки. Выздоровели 55 373 пациента, за сутки статистику пополнили 264 человека. Умерли 1 035 человек, в том числе четверо скончались за минувшие сутки.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 21506

Великие Луки – 10390

Бежаницкий район – 673

Великолукский район – 1683

Гдовский район – 1075

Дедовичский район – 1610

Дновский район – 491

Красногородский район – 666

Куньинский район – 583

Локнянский район – 460

Невельский район – 2670

Новоржевский район – 785

Новосокольнический район – 1758

Опочецкий район – 1936

Островский район – 2852

Палкинский район – 641

Печорский район – 1383

Плюсский район – 1083

Порховский район – 1947

Псковский район – 5358

Пустошкинский район – 694

Пушкиногорский район – 811

Пыталовский район – 715

Себежский район – 1409

Стругокрасненский район – 937

Усвятский район – 439

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.