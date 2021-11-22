Общество

Число госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 уменьшается в Псковской области

Число госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 снижается в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По мере нарастания динамики вакцинации снижается число людей, которых госпитализируют в тяжелом состоянии. Эту тенденцию, в том числе, обсудим на встрече с медиками», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в Псковской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 110 человек, всего - 235 642 человека. Завершили вакцинацию в регионе на данный момент 219 666 человек (+1 342).

Ревакцинировались за сутки 348 человек, всего - 18 784.