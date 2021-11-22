Изменения в текущий бюджет ФОМС обсудил социальный комитет областного Собрания

Изменения в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она подчеркнула, что доходы бюджета территориального ФОМС увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей (в том числе, за счет безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысячи рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей). На оказание помощи больным коронавирусом Псковская область получила более 321 млн рублей.
С учетом дополнительных средств общий объем доходов территориального ФОМС составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы – 9 млрд 102 млн 757 тысяч рублей.
«В этом году такая ситуация отсутствует, - сказала Валентина Альбова. - Вся стоимость оплачивалась за счет дополнительно поступающих средств». По ее словам, в настоящее время есть «отклоненные оплаты» в отношении инфекционной больницы в связи с отсутствием источника финансирования. Валентина Альбова выразила надежду, что в скором времени средства будут выделены в полном объеме для покрытия оплаты помощи больным с COVID-19.
«Будем еще один раз собираться, вносить изменения в законопроект», - заметил Игорь Дитрих.
«Надеюсь, что да», - добавила Валентина Альбова.
«Нет не привела, есть резервный запас», - ответила она.
После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять изменения в текущий бюджет территориального ФОМС.