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Общество

Изменения в текущий бюджет ФОМС обсудил социальный комитет областного Собрания

23.11.2021 12:23|ПсковКомментариев: 0

Изменения в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Система здравоохранения Псковской области и Российской Федерации второй год работает в особых условиях, поэтому правительство принимает решение о выделение ФОМС дополнительных средств на компенсацию расходов, связанных с оплатой медпомощи, оказываемой жителям области с заболеванием "новая коронавирусная инфекция"», - отметила директор территориального ФОМС Валентина Альбова.

Она подчеркнула, что доходы бюджета территориального ФОМС увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей (в том числе, за счет безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысячи рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей). На оказание помощи больным коронавирусом Псковская область получила более 321 млн рублей.

С учетом дополнительных средств общий объем доходов территориального ФОМС составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы – 9 млрд 102 млн 757 тысяч рублей.

«Мы не один год принимаем бюджет фонда, каждый год он бездефицитный. В этом году есть дефицит в фонде для оплаты услуг учреждениям здравоохранения?» - спросил председатель комитета Игорь Дитрих.

«В этом году такая ситуация отсутствует, - сказала Валентина Альбова. - Вся стоимость оплачивалась за счет дополнительно поступающих средств». По ее словам, в настоящее время есть «отклоненные оплаты» в отношении инфекционной больницы в связи с отсутствием источника финансирования. Валентина Альбова выразила надежду, что в скором времени средства будут выделены в полном объеме для покрытия оплаты помощи больным с COVID-19.

«Будем еще один раз собираться, вносить изменения в законопроект», - заметил Игорь Дитрих.

«Надеюсь, что да», - добавила Валентина Альбова.

«Задержка выплаты из ФОМС привела к задержкам зарплат?» - поинтересовался заместитель председателя комитета Артур Гайдук у коллеги, главного врача областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко.

«Нет не привела, есть резервный запас», - ответила она.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять изменения в текущий бюджет территориального ФОМС.

Теги: #псковское областное собрание #ФОМС
Источник: Псковская Лента Новостей
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