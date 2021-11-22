Общество

До 900 вызовов ежедневно принимают врачи скорой помощи в Псковской области

До 900 вызовов ежедневно принимают врачи скорой помощи в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в ходе совещания губернатора с медиками 23 ноября.передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Государственное задание составляет 494 вызова в сутки. При этом на первой неделе ноября количество вызовов доходило до 900, на второй - до 750, а на третьей - до 700. Это в 1,5 раза превышает госзаказ. Несмотря на то, что количество вызовов с пневмонией снижается, ежедневно врачи скорой помощи доставляют в стационар около 230 пациентов», - отметил Денис Сачков.

Основной проблемой на сегодняшний день он назвал отвлечение районных бригад от места постоянной дислокации при доставке пациентов в более крупные населенные пункты на лечение.

Кроме того, на бригады СМП часто перекладываются непрофильные вызовы, обратил внимание Денис Сачков.

«Мы анализируем аудиозаписи вызовов. В ручном режиме работаем с главными врачами поликлиник и пытаемся передавать им непрофильные вызовы, однако пока нам это не очень удается», - резюмировал он.