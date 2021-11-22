Общество

Псковский «Горводоканал» предупредил о появлении новых мошенников

Псковский «Горводоканал» предупредил о появлении новых мошенников. Пост на эту тему опубликован в Instagram предприятия.

«Новый способ мошенничества с использованием нашего имени! Предприниматели в сфере поверки счетчиков проявляют находчивость, которая не перестает удивлять», - говорится в сообщении.

Фирмы, которые занимаются проверкой счетчиков, прикрепили к квитанциям «Горводоканала», уже разнесенным по адресам, свои рекламные листовки.

«Уважаемые абоненты, напоминаем о том, что вы вправе самостоятельно выбирать исполнителя услуги, а МП города Пскова "Горводоканал" не имеет отношения к подобным фирмам и их недобросовестным способам рекламы!» - добавили на предприятии.