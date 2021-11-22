Общество

Все депутаты Псковской гордумы защищают социальную часть бюджета - Галина Неваленная

Все депутаты Псковской городской Думы защищают социальную часть бюджета, но при этом они стараются рассчитать его таким образом, чтобы повысить собираемость налогов за счет развития промышленности, торговли и других сфер. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила депутат по одномандатному округу №13, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«В Думе у нас находятся депутаты с разными политическими взглядами, у каждого своя гражданская позиция, но что нас всех объединяет, так это понимание того, что при принятии городского бюджета необходимо предусмотреть, что развиваться должна и промышленная, и дорожная, и другие инфраструктуры. <...> В первую очередь, надо сохранить то, что мы уже имеем, а также постараться поддержать что-то еще (другие программы - ред.). Депутаты всегда защищают социальную часть бюджета, но в то же время надо поддерживать и развитие промышленности, торговли, чтобы нарастить сбор налогов и пополнить этот бюджет», - сказала Галина Неваленная.

Она также призвала всех жителей Пскова бережнее относиться к городскому имуществу, чтобы вложенные в благоустройство средства «не пропадали». «Город надо рассматривать как свой собственный дом, в котором мы живем и понимаем, что где-то надо экономить электричество, где-то надо отремонтировать сломанное. Когда у всех будет такое ответственное и бережное отношение, а в некоторых домах и дворах оно уже сейчас чувствуется, тогда и будет лучше», - предположила депутат.

«Мы вместе должны стремиться к тому, чтобы город становился лучше, чище, уютнее, добрее и красивее, чтобы он был добротный и обновленный, имея при этом такие уникальные старинные памятники. Я влюблена в город Псков и считаю, что мы на верном пути», - заключила Галина Неваленная.