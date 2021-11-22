Общество

Коллеги Татьяны Недосекиной выразили соболезнования в связи с ее кончиной

Коллектив ГТРК «Псков» выразил соболезнования родным журналиста Татьяны Недосекиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители СМИ.

Фото: ГТРК «Псков»

Татьяна Недосекина скончалась сегодня, 23 ноября. Ей было 83 года. Журналист отработала на телевидении более 40 лет, была

автором фильмов и программ, получивших награды на всероссийских конкурсах и фестивалях. Она создала и много лет вела телепередачу «Псковщина» - еженедельный альманах о жизни области. Татьяна Недосекина - автор цикла программ про Печорский монастырь. Значимую часть профессиональной жизни она посвятила радио.

«Татьяна Недосекина - один из самых высокопрофессиональных журналистов региона. Все, кто близко знал Татьяну Николаевну, отмечают ее уникальное чувство юмора, жизнелюбие и умение дружить. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным», - сказали ее коллеги.