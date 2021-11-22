Общество

Псковичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Жители Псковской области пережили самую холодную ночь с начала осени. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«С начала осеннего сезона это была самая холодная ночь (ночь с 22 на 23 ноября - ред.). В Дно у нас было -10 градусов, в целом, по области везде были минусовые температуры», - заметила Тала Нещадимова.

По ее словам, в ближайшие 2-3 дня в регионе ожидается повышение температур — и ночью, и днем столбик термометра будет находиться выше нуля. Затем синоптики вновь прогнозируют похолодание.

«Пока погода ожидается неустойчивая. Нет у нас пока стабильной зимней погоды», - отметила специалист. Она также добавила, что температуры в ноябре в целом соответствуют климатической норме по Псковской области.