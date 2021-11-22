Общество

Александр Котов предложил дать регионам возможность вводить ограничения в отношении общепита

Регионам нужно дать возможность самостоятельно решать: вводить или нет ограничения для работы общепита при снижении заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола, который проходил в общественном пресс-центре ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Областное Собрание планирует направить соответствующее предложение в адрес правительства страны и Роспотребнадзора, отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что власть рассчитывает на встречные действия со стороны бизнеса — помогать убеждать людей вакцинироваться от коронавируса. «Мы все в одной лодке. Власть не заинтересована в том, чтобы вводить ограничения. Мы хотим как можно быстрее избавиться от ограничений, но для этого нужно справиться с распространением болезни», - добавил он.