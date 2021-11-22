Общество

В Роспотребнадзоре заявили о высоком уровне заболеваемости COVID-19 в Псковской области

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области выше среднероссийского в 1,6 раза. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уровень заболеваемости у нас выше среднероссийского показателя в 1,6 раза. А сейчас, если мы берем ежедневную заболеваемость, то она на 83% выше в Псковской области, чем в среднем по России. Поэтому нам, как никому другому, нужно принимать меры по “обузданию” этой неприятной ситуации. И естественно, введение QR-кодов является профилактической мерой», - сказал Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона рассказал, что российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания в полном объеме и использовалась уже миллионами граждан. «Практическое применение вакцина прошла и у нас, и за рубежом, использовалась и в Европе, и в ряде азиатских стран, везде получала хорошие отзывы», - отметил он.

Вакцина появилась в России спустя 7-8 месяцев с начала пандемии. «С этого времени прошел почти год ее активного использования. И мы видим, что никаких серьезных осложнений при применении всех трех вакцин не было. Все они показали себя с хорошей стороны», - резюмировал Александр Нестерук.