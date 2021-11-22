Общество

Владимир Зубов предложил переименовать QR-коды в санитарные паспорта

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в ходе круглого стола в общественном пресс-центре ПЛН предложил переименовать QR-коды в санитарные паспорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, в настоящее время создан психологический барьер для русскоязычных граждан, поскольку медицинский документ назван иностранным словом. «Почему не назвать это санитарным паспортом, удостоверением санитарной безопасности? Реакция у населения будет другая, они будут лучше понимать», - предложил президент Торгово-промышленной палаты.

Напомним, федеральный законопроект о введении QR-кодов предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.