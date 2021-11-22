Общество

Почти 350 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

Почти 350 человек оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объеденной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

За период с 15 по 21 ноября рассмотрено 369 дел об административных правонарушениях — невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима).

331 правонарушителю назначили штрафы от 1000 рублей, также внесли 27 предупреждений, а по 11 делам приняты иные процессуальные решения.