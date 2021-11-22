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Общество

Председатель псковского Детсовета рассказал о проектах организации федеральному детскому омбудсмену

23.11.2021 20:25|ПсковКомментариев: 0

Председатель ДетСовет60 Алексей Толстых рассказал уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о проектах, идеях и акция организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила региональный детский омбудсмен Наталия Соколова.

Фото здесь и далее: личные фото Наталии Соколовой 

Встреча с представителями детских общественных советов из всех регионов России прошла в онлайн формате. Мария Львова-Белова рассказала участникам об истории своего жизненного пути, который она посвятила детям.

В ходе встречи у пяти регионов была возможность выступить и поделиться своим опытом. Честь представлять Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области выпала председателю ДетСовет60 Алексею Толстых. Он рассказал о деятельности Детсовета, практиках, проектах, идеях и акциях, проводимых в регионе, среди которых «Цветы жизни», «У детей нет крыльев», «Папа может» и др. Председатель также поделился информацией про мероприятия Псковского детского форума, которые реализуются уже 2 года в муниципалитетах области. Особое внимание он уделил работе детских команд на местах, рассказал о взаимодействии с активистами ученического самоуправления, а так же озвучил предложения по сотрудничеству в сфере проведения совместных акций, возможности обмена опытом детских советов в социальных сетях.

Мария Львова-Белова и представители регионов высоко оценили работу нашего Детсовета, отметили в сообщении.

В ходе совместного обсуждения участники из регионов России поделились опытом. Также они обсудили затронуто большое количество актуальных тем, например: профориентация несовершеннолетних, вопрос правового просвещения детей, а также доступность общественных благ для детей инвалидов, возможность их самореализации. «Итогам заседания стало предложение о создании федерального Детского совета, которое поддержало большинство присутствующих», - подчеркнула Наталия Соколова.

Псковичам напомнили, что детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области – орган регионального детского самоуправления, который действует с декабря 2019 года под эгидой детского омбудсмена. В его состав входят активные и инициативные старшеклассники в возрасте 14-17 лет, представляющие все муниципальные образования региона, в количестве 29 человек.

На сегодняшний момент в состав Детсовет60 входят 34 человека в возрасте 14 - 17 лет (29 из 2 созыва и 5 «ветеранов» из первого). Сейчас в районах проходят выборы нового состава, который начнёт свою работу сразу после отчётно-выборного заседания в декабре.

В Детсовете работают 6 комиссий:

  • социальной поддержки,
  • культуры,
  • правового просвещения,
  • досуга и образования,
  • здравоохранения,
  • пресс-центр, который отвечает за медиа-пространство и освещение работы ДЕТсовета в соцсетях.

«Несмотря на свой возраст, нам есть о чем рассказать и чем поделиться. Во-первых, в целях создания Детского совета и его продвижения в регионе, командой наших наставников были подготовлены 2 проекта, которые получили грантовую поддержку администрации Псковской области и Росмолодежи», - отметила региональный детский омбудсмен. 

В рамках реализации гранта по созданию органа регионального детского самоуправления были организованы два детских форума (ПДФ60), 16 выездных образовательных семинаров для старшеклассников в районах области и летняя Смена лидеров, которая собрала 100 активных представителей ученического самоуправления практически из всех муниципалитетов региона.

Псковский детский форум стал образовательной и коммуникативной площадкой Детсовета, на которой у несовершеннолетних появилась возможность не только познакомиться друг с другом, но и узнать лучшие региональные практики в сфере социального проектирования, пройти тренинги и мастер-классы по лидерству, командообразованию, ораторскому мастерству и иным soft-skills (мягким социальным навыкам), написать и защитить собственные проекты, которые реализуются сейчас на местах, отметили в сообщении.

Охват участников – более 600 человек. Это дети, педагоги, специалисты по работе с молодежью.

Акция «Цветы жизни» организована к Дню защиты детей по инициативе Детсовета. Три года подряд высаживаются цветы в парках и скверах, а в период карантина был организован флэшмоб в соцсетях, к которому в этом году подключились более 600 человек в 12 муниципалитетах.

Также акции «Книгодарения», «Читаем вслух», флэшмоб в соцсетях «Папа может» и другие. Члены Детсовета организуют и различные мероприятия с ребятами в районах: встречи, акции, в том числе, творческие.

Детсовет является посредником между уполномоченным и детской общественностью, рупором детских инициатив. Он помогает омбудсмену формировать региональную повестку актуальных детских проблем, подчеркнули в сообщении. 

В этом учебном году Детсовет запустил акцию «Территория школьной жизни», где ребята из всей области могут рассказать о работе ученического самоуправления в школе или колледже, поделиться интересными мыслями. Это позволит понять ситуацию на данном этапе и разработать тактику работы по развитию детского самоуправления в будущем, добавила Наталия Соколова.

В планах работы – продолжать начатые проекты, а также заниматься правовым просвещением несовершеннолетних. Подготовлены  методические пособия для нового состава Детсовета, где дали рекомендации по организации работы в будущем, заключила региональный омбудсмен. 

Теги: #Псковская область #омбудсмен #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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