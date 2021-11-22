Общество

Правозащитники проверили условия содержания осужденных в псковской колонии

Представители общественной наблюдательной комиссии региона проверили комнаты осужденных и ассортимент продукции в магазине в ИК-2 в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области пятого созыва Эдуард Малин и заместитель председателя Андрей Холмов посетили исправительную колонию в деревне Крюки. Главной целью посещения стала проверка условий содержания осужденных.

Посещение учреждения проводилось в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно–исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова и сотрудников колонии.

В ходе проверки правозащитники посетили комнаты проведения длительных и краткосрочных свиданий, осмотрели помещения ШИЗО и ПКТ, проверили условия функционирования котельной, оценили ассортимент представленной продукции в магазине, а также побывали в медицинской части и на участке колонии-поселения.

Представители общественности провели опрос осужденных об условиях содержания и действиях администрации исправительного учреждения. Также был проведен прием по личным вопросам.

«Независимая оценка представителей общественности и их взгляд со стороны на условия отбывания наказания, безусловно, положительно влияют на соблюдение законности в учреждениях УИС и формирование общественного мнения о процессах, которые происходят внутри исправительных колоний», - отметил помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.