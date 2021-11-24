Общество

Главврачи позвали лидеров противников вакцинации на экскурсии в реанимации и морги

Главврачи крупных «ковидных» больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступавших с критикой вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией. Медики предложили им посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19, реанимации и морги.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — приводит текст письма РБК. После этого там указан контактный номер для «заявок на посещение», совпадающий с номером горячей линии Росздравнадзора по коронавирусу.

В числе врачей подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ №67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Послание адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам «и другим противникам вакцинации». Среди упомянутых поименно оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

«Власти будут бороться с антиваксерами, используя для этого все законные методы, заявил источник в Кремле. «Они (антиваксеры - ред.) отвечают за смерти людей», — подчеркнул он.

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в середине октября обратился к коллегам-врачам и призвал «откровенно и без прикрас» говорить с населением, разъясняя ситуацию с эпидемией. «Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем», — отметил он.

19 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в конце концов все должны будут пройти вакцинацию. «Даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут», — говорил он.