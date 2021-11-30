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Инопланетяне на родной планете

30.11.2021 14:56|ПсковКомментариев: 0

Пандемия коронавируса значительно ускорила интеграцию электронных технологий в учебный процесс. При этом цифровизация образования началась задолго до распространения инфекции, и заключается она не только в организации дистанционного обучения. 

Об опыте использования цифровых технологий на уровне школьного образования Псковской Ленте Новостей рассказала директор лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. 

 

— Ольга Александровна, какие цифровые технологии на данный момент внедрены в образовательный процесс в вашем учреждении?

— Время давно вносит коррективы в образовательный процесс. Невозможно организовать современную образовательную среду без цифровых технологий. Педагоги нашего лицея используют «цифру» в учебной и внеурочной деятельности, в очном и дистанционном обучении: от сайта и электронного журнала/дневника до социальных сетей. (Электронный журнал и электронный дневник – это одно и то же, это не два ресурса, как считают многие, а один, просто у учителя, ученика и родителя разный доступ к разным сторонам одной платформы).

Еще задолго до пандемии группа педагогов в сети «ВКонтакте» заменила нам еженедельные планерки: все объявления, вся необходимая информация, таблицы, сервисы голосования, гугл-таблицы, онлайн-доски – все это наше профессиональное общение в группе. В этой же сети есть и открытая группа лицея, где состоят наши ученики, их родители, наши выпускники. Это тоже «горячая кнопка» для общения. Все публикации роликов с творчеством и образованием наших учеников мы размещаем в этой группе и в Инстаграме лицея, а с недавнего времени и в сервисе TikTok.

Скриншот: инстаграм-аккаунт учреждения

Воспитание сейчас ставят на первое место в образовании, поэтому разделить уроки и внеклассную работу невозможно. Видеосервисы ZOOM, WhatsApp, Viber, Telegram – все мессенджеры используются для проведения и уроков и классных часов на дистанте. Учитель отбирает тот сервис, который удобен и ему, и классу, и родителям. Так же и с учебными платформами. Каждая платформа по-своему хороша: на «Учи.ру» широко представлены дидактические материалы, «Яндекс. Учебник» насыщен актуальными учебными задачами, «Фоксфорд» помогает анализировать подготовленность обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Очень удобны в подготовке к контрольным и экзаменам такие платформы, как «Экзамер», «РЕШУ ЕГЭ», «OnlineTestPad», а с помощью регионального сервиса электронного обучения «Цифровой урок», созданного для всех школ Псковской области, очень удобно проводить уроки на дистанционном обучении.

Социальные сети, которые являются неотъемлемой частью жизни школьников, используются для мероприятий, из реальной насыщенной школьной жизни перешедших в онлайн. Это школьные олимпиады, различные предметные конкурсы, «Битва хоров», «Научный стендап», «Брейн-ринг», «Ночь науки», «Антифейк», День толерантности, День мытья рук, День Победы - да много, много других!

— Есть ли тенденция к увеличению цифровых методов работы в школе?

— Безусловно. На наших глазах это даже перестает быть тенденцией! Но это не значит, что современная школа – один сплошной гаджет. Время диктует свои правила, и уж только не учителю с ними спорить: мы должны быть и вровень, и впереди. Роль учителя все так же велика, как велика ценность живого общения педагога и ребенка. Очень важно, как учитель организует работу с цифровым пространством и насколько чувствует баланс между пользой и негативным влиянием современных сервисов.

Фото: группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

Причем цифровизация обучения – это не только электронная доска или планшет. Появилось очень много онлайн-олимпиад, конкурсов, стартапов, участие в которых не просто помогает получить высокий балл на контрольной или экзамене, не только развивает способности школьников сейчас, но и нацелено на их будущее, на выбор профессии, на умение быстро реагировать на изменения в жизни и быть готовыми к этим изменениям. Таких онлайн-конкурсов много, дети активно в них участвуют, самые популярные – это всероссийские платформы «Большая перемена», «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ».

— Как такие нововведения встречают ученики и родители?

— Ученикам, безусловно, нравится. При условии, что учитель использует цифру грамотно. Правда, не всегда дети чувствуют грань между обучающей игрой и игрой ради только игры. Большинство родителей положительно относится к подобным нововведениям и активно принимают участие в онлайн-формате уроков, родительских собраний и лекториев, даже обижаются, когда мы не успеваем выкладывать рекламу очередных конкурсов в лицейской группе. Но есть и противники электронных дневников и учебников, видеоконференций, социальных сетей: родители боятся, что так они приучают детей к гаджетам, социальным сетям, Интернету. Только чаще всего это заблуждения, страхи. Мы вместе с родителями стараемся сформировать у детей «внутренний фильтр», нравственный стержень, что позволит подрастающему поколению Z и идущему ему на смену поколению А (альфа) противостоять тем опасностям, с которыми не справляются сейчас X, Y – поколения родителей и бабушек. Им приходится больше внимания уделять обучению детей и контролировать это обучение тоже больше. Но надо с благодарностью отметить, что родители наших учеников в эту эпоху цифровизации стали настоящими педагогами!

День самоуправления в лицее №10, группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

— Вызывают ли цифровые методы обучения трудности у преподавателей? Какие?

— Новое поколение детей требует новых компетенций учителей. Педагоги должны активно развивать цифровые компетенции, учиться обеспечивать безопасность себе и своим материалам в Сети. К сожалению, не все педагоги, как и не все дети и родители, понимают важность кибербезопасности и цифровой гигиены, а главное, не успевают это контролировать, так как главная проблема современного учителя – нехватка времени. Цифровизация упрощает многое в работе учителя. Но взамен требует все больше и больше времени.

— Возникают ли проблемы в вопросе технической оснащенности школы для организации цифровых методов обучения? Если да, как эти проблемы решаются?

— На сегодня нам всего хватает! Да, можно больше и еще больше! Но это уже на грани излишнего. Материально-технические условия обеспечивают реализацию образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС. Конечно, нет предела совершенству, хотелось бы иметь в наличии более современные интерактивные панели и библиотеки, комплекты для лабораторного практикума, электронные дидактические пособия по предметным областям, более совершенные образовательные платформы, сервисы, мессенджеры... Этого либо мало, либо просто нет. Но это все впереди, на это направлен нацпроект «Образование», по которому школы получают современное оборудование.

— Какие навыки работы в цифровой среде получают в процессе школьного обучения сами ученики?

— Информационная безопасность, информационная культура, основы социальной информатики актуальны для современного школьника, ведь каждый из них активно применяет цифровые ресурсы в образовании и решении будничных задач, влияющих на становление их личностных характеристик. Ребята изучают информационные ресурсы, продукты и услуги, которые являются актуальными, стратегически важными в современном мире. У каждого выпускника должно быть сформировано представление о роли информации и связанных с ней процессов в мире. Здесь же и ориентация на использование цифры в будущей профессии и в жизни. Ну и, конечно, все те же кибербезопасность и цифровая гигиена. Цифровой след непонятен еще нашим детям, их надо постоянно учить самосохранению в цифровой среде, которая является для них самой естественной средой обитания.

Фото: группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

— Насколько часто школьники выбирают информатику в качестве государственного экзамена?

— Да, экзамен по информатике набирает популярность. В большей степени это связано с поступлением в вуз, а у кого-то просто «душа лежит» к информационным технологиям. Надо сказать, что экзамен достаточно сложный, и, скорее всего, именно поэтому его не сдают поголовно. ОГЭ девятиклассники выбирают часто – потому что интересно, а вот ЕГЭ – намного реже, только тогда, когда экзамен нужен для поступления в вуз. С прошлого года информатика сдается на компьютере, что добавило экзамену сложности.

— Какие плюсы и минусы вы можете выделить в возможности обучаться дистанционно?

— Образование стало доступнее, шире, как для обучающихся, так и для педагогов. Можно присутствовать на занятиях вне зависимости от географического положения, а, как отмечают многие, комфортная домашняя обстановка в какой-то мере снимает стресс и напряженность. Не только дистанционное, но и обучение в семье, ставшее очень популярным в последнее время, позволяют в личном режиме получать образование (самый известный пример сегодня – девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова).

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Плюсы видны всем. Но есть и минусы. Для здоровья физического: дети дома бесконтрольны в использовании гаджетов, а это ущерб зрению, осанке, психике… И для здоровья нравственного: обособленность, индивидуализм, несформированность гражданской позиции. Если говорить о дистанционном обучении, то эта форма очень удобна для школьников, обладающих достаточно высоким уровнем самоорганизации, но вызывает много трудностей для детей, нуждающихся в сопровождении, помощи, которым трудно учиться самостоятельно.

Ну и главный минус в том, что есть face-to-face общение между учениками и учителем, но нет общения «лицом к лицу» - таковы «трудности перевода»… Полное переселение в цифру влечет за собой потерю эмоционального контакта, грозит разобщением, лишает эмоциональной поддержки, делает из детей инопланетян на родной планете… Школа как институт всегда противостояла этому и всегда побеждала в этой битве. Побеждает и сейчас!

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #псков #дети #образование #обучение #цифровизация #лицей
Источник: Псковская Лента Новостей
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