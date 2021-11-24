Общество

Жителя Псковской области арестовали за уклонение от обязательных работ

Житель Псковской области получил десять суток административного ареста за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Исполнительное производство в отношении гражданина находилось в ОСП Невельского и Усвятского районов. Мужчину отправили на обязательные работы на 40 часов. В отделении судебных приставов ему разъяснили порядок, условия и сроки наказания, а также вручили предупреждение об административной ответственности за уклонение.

Однако сотрудник ОСП установил, что гражданин к исполнению наказания не приступил. В управлении отметили, что должника неоднократно направляли на обязательные работы в различные организации региона, но тот все проигнорировал.

В отношении мужчины составили протокол об уклонении от административного наказания по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, по которому суд вынес решение арестовать должника на 10 суток. После этого мужчине все равно придется отбыть наказание в виде обязательных работ.