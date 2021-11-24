Общество

Еще восемь человек в Псковской области скончались от коронавируса

Еще восемь человек в Псковской области скончались от коронавируса. С начала пандемии количество жертв COVID-19 в регионе достигло 1043 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области выявили 255 случаев заражения коронавирусом, всего - 64 856. Выздоровели в регионе за все время 55 640 человек (+267 за сутки).

«Постепенное снижение уровня заболеваемости продолжается. Это хорошая тенденция, которую мы всеми силами будем удерживать», - отметил ранее губернатор Михаил Ведерников.