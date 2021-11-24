Общество

В Псковской области внесут изменения в госпрограмму по созданию современной городской среды

Изменения в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что внесение изменений обусловлено мероприятиями по благоустройству территории вдоль улицы Никольской (пешеходной зоны к памятному знаку ветеранов органов прокуратуры). На данной территории в дальнейшем планируется устройство парка 300-летия прокуратуры.

Кроме того, требуется оперативно внести изменения в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, а именно - добавить еще одну территорию в Стругах Красных. «Сложилась экономия, муниципалитет принял решение отремонтировать две территории, что должно быть отражено в госпрограмме», - уточнил Сергей Грахов.

Также изменения в госпрограмму вносятся в целях устранения непонимания некоторыми органами местного самоуправления описания методики, по которой рассчитывается сумма к уплате из местного бюджета в областной бюджет при нарушении условий соглашения о предоставлении субсидий на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Кроме того, распределение субсидий на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год корректируется в связи с фактическим перераспределением лимитов от муниципального образования, не выполняющего условия предоставления субсидий (Пустошкинский район).

Депутат Виктор Иващенко поинтересовался, по какой причине распределили средства. Сергей Грахов рассказал, что в Пустошкинском районе подобное произошло дважды. «Это единственный муниципалитет, в котором такая ситуация сложилась дважды в этом году», - сказал он.

По словам Сергей Грахова, изначально в муниципалитете отказались от 3 млн рублей, сказав, что им будет достаточно 2 млн. Он отметил, что региональному управлению капитального строительства пришлось пересчитывать смету четыре раза.

«Глава района поменял стоимость мероприятия, на что мы пойти не могли, - сказал Сергей Грахов. - Было решено перераспределить средства в другие муниципалитеты, они не будут возвращены в федеральный бюджет».