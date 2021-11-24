Общество

В областном Собрании обсудили систему штрафов за неисполнение программы по обустройству городской среды

Изменения в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Олег Брячак в ходе обсуждения изменений поинтересовался, предусматриваются ли штрафы для глав районов за неисполнение показателей госпрограммы. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов пояснил, что штрафы накладываются на муниципалитет.

«Сколько муниципалитетов недоработали?» - спросил Олег Брячак.

«Почти все муниципальные образования получали штрафы. Некоторые, по факту, три раза. Насколько муниципалитет не выполнил прогноз, настолько и получает штраф», - объяснил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ.

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При этом Сергей Грахов посетовал на то, что часть муниципальных заказчиков плохо взаимодействуют с подрядными организациями.

Олег Брячак уточнил, какой штраф может быть наложен на регион в случае неисполнения обязательств.

«Перед федерацией свои обязательства исполняем», - подчеркнул Сергей Грахов.

В продолжение темы Олег Брячак предложил рассмотреть вопрос персональной ответственности за неисполнение обязательств.

«Действующие меры достаточно эффективны, - заявил Сергей Грахов. Начав работы по дворовым территориям в августе, 13 муниципалитетов завершили их полностью, в остальных районах степень завершения работ - от 70 до 90%. Наблюдается дисциплина».

«Планируется ли проведение рейтингового голосования по благоустройству территорий в 2020 году?» - спросил заместитель председателя парламентского экономического комитета Владимир Кузь.

«Принято решение на правительственном уровне, что в следующем году эта практика повторится», - ответил Сергей Грахов.