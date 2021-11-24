Общество

Старт новогодних благотворительных акций объявил «Добрый Псков»

Благотворительное движение «Добрый Псков» и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети - наше будущее» объявили о старте новогодних мероприятий, среди которых полюбившиеся горожанам флешмоб среди предпринимателей #ДелоВКонфетах, Рождественский марафон добрых дел «Время дарить сказку», акция «Купил - отдал Добрую авоську» в «Пчелке».

Как сообщили организаторы, большинство участников уже начали готовиться к предстоящим праздникам, причем планируют улучшить свои показатели. Напомним, в прошлом году псковские школьники передали волонтерам около полутора тонн сладостей, участники флешмоба #ДелоВКонфетах собрали 64 килограмма конфет, а крупные предприятия региона подготовили более 200 килограммов сладостей.

Начинают принимать гуманитарную помощь в рамках акции и региональные социальные центры «Ради Жизни», куда охотно привозят сладости частные благотворители.

«Очень надеемся, что и в очередной раз мы все: жертвователи, благотворители и организаторы докажем, что все великие дела делаются только сообща», - подчеркнули представители благотворительной организации и поблагодарили всех, кто из года в год принимает участие в праздничных акциях.

Следите за новостями в группах:

https://vk.com/mnogodeti77

https://vk.com/dobro_pskov

https://vk.com/dariskazru