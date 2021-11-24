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Общество

Законопроект о петициях раскритиковали в областном Собрании

24.11.2021 15:16|ПсковКомментариев: 0

Законопроект «О порядке рассмотрения петиций граждан Российской Федерации на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Докладчик - депутат Петр Алексеенко (КПРФ) отметил, что представленный законопроект не подменит федеральное законодательство, а конкретизирует его. «Закон о петициях наиболее актуален в настоящее время», - отметил он, имея в виду пандемию и связанные с ней ограничения.

Начальник правового управления областного Собрания Любовь Цибулькина назвала пункты, которые в представленном законопроекте противоречат федеральному законодательству. «У нас несколько страниц текста», - констатировала она.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова также указала на то, что замечания администрации региона не устранены. «Законопроект содержит противоречия федеральному законодательству. Проект содержит внутренние несостыковки. Данный законопроект не поддерживаем», - сказала она и тезисно изложила позицию администрации.

Затем доводы, которые не позволят принять данный законопроект, привел старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев.

«Чем вас не устраивает вас действующий 59-й федеральный закон о порядке рассмотрения обращения граждан?» - спросил Петра Алексеенко председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов.

«Мы просто хотим его расширить и дополнить», - ответил Петр Алексеенко.

Алексей Севастьянов указал на то, что законопроект выстраивает «бюрократическую цепочку», которую человек не преодолеет. «Чем ваша инициатива сильнее действующего федерального законодательства?» - спросил председатель комитета. Он подчеркнул, что любое обращение граждан, поступившее через соцсети или приемные, оперативно рассматривается.

Комитет решил рекомендовать областному Собранию отклонить законопроект.

Напомним, законопроект вносился в Псковское областное Собрание депутатов 1 апреля 2021 года. Поскольку заключения прокуратуры, администрации Псковской области, правового управления областного Собрания содержали ряд замечаний, 30 апреля законопроект был отклонен депутатами областного Собрания на 39-й сессии.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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