Общество

Александр Козловский о QR-кодах и бюджете на 2022 год

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 ноября. Гостем студии стал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о законопроектах, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, а также о влиянии внедрения системы QR-кодов на экономику страны.

- Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для передвижения на железнодорожном и авиатранспорте. Мы помним заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что QR-коды должны стать для нас «вторым паспортом». Также мы знаем о заявлении руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева о том, что в адрес партии поступает немало заявлений обеспокоенных граждан и различных замечаний к системе QR-кодов. Каково ваше отношение к этим социально значимым законопроектам? Насколько они нужны, с учетом эпидобстановки?

- Да, действительно в соцсетях произошел «бум», всплеск обсуждений. С этой проблемой столкнулись многие - и депутаты Государственной Думы, и губернаторы, и руководители профильных служб. Этот законопроект действительно очень резонансный. Почему так получилось? Я, если честно, немного этому удивляюсь. На сегодняшний день в стране растет процент заболевших и ежедневно умирают тысячи человек. Поэтому нужно принимать действенные меры, чтобы люди ограничивали свое общение и, все-таки, вакцинировались.

В Российской Федерации уровень вакцинации находится в районе 35%, а, например, в Соединенных Штатах Америки он превышает 60%. При этом, если мы будем брать статистику смертности (а в США в 2 раза больше проживающих), она в 2,5 раза ниже, чем в России. Нужно это изучать, принимать и не так активно выступать против вакцинации.

К сожалению, социальные сети сегодня делают свое дело и концентрируют в себе всю негативную повестку. Как с этим бороться - мало кто знает. Здесь нужно, в первую очередь, разъяснять населению необходимость всех принимаемых мер.

Законопроект, внесенный в Государственную Думу, еще предстоит рассматривать и обсуждать, вносить поправки. Наш комитет по промышленности и торговле взял на себя функцию исполнителя. Мы будем курировать закон в вопросе защиты прав потребителей, а также в том, что связано с промышленностью. Сейчас занимаемся обсуждением того, как скажется на этой сфере введение QR-кодов. У нас планируется ряд мероприятий с представителями профильных комитетов, министерств и бизнес-сообщества, общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителя. Этот проект будет всецело обсуждаться.

Многие говорят: «Цифры, цифры!». Я тоже хотел бы напомнить о цифрах. На сегодняшний день в стране погибло больше 250 000 наших соотечественников от коронавируса. Вполне возможно, что этот показатель и выше. Может быть, на начальном этапе не все учитывалось. Самое интересное, что мы живем с ковидом уже более 1,5 лет, но смертность от него возрастает. За это время от коронавируса у нас погибло 16 000 медиков. Вслушайтесь! 16 000 медицинских работников! Первые потери были знаковые и тяжелые, мы все скорбели, а сегодня уже стали к этому привыкать. Эти цифры надо озвучивать, осмысливать и думать, что мы можем делать, чтобы количество смертей было меньше.

Конечно, закон о введении QR-кодов нужно принимать, предварительно обсудив, чтобы не затронуть какие-либо части населения.

Хочу еще отметить, многие вспоминают Конституцию и права человека. Но самой высшей ценностью человека, по Конституции, является жизнь и здоровье человека! И этот закон будет направлен на то, чтобы защитить это право человека. Когда мы говорим об ограничении свободы перемещения, мы должны понимать, что, все-таки, первичны наша жизнь и здоровье. Нужно задуматься о тех, кому мы угрожаем, когда есть риски заражения.

Необходимо разъяснять, обсуждать и показывать реальную статистику региональных инфекционных больниц. Нам следует прививаться и вакцинироваться, ведь это все влияет и на экономику. Все мы помним, как на несколько недель закрыли предприятия, во время так называемого локдауна. Многие предприятия после этого до сих пор находятся в шоковом состоянии. Малый бизнес особенно находится в зоне риска. А ведь если бы было больше вакцинированных, риски, наверное, снизились бы. Нужно рассматривать проблему со всех сторон.

- Как можно судить из законодательных инициатив, система QR-кодов будет только расширяться. Однако претензий к получению QR-кодов до сих пор достаточно много. Особенно тяжело приходится лицам старшего поколения - они плохо владеют технологиями. Коронавирус показал, что старшее поколение наиболее уязвимо в вопросе цифровизации. Волонтеры партии «Единая Россия» уже подключились к работе с обращениями пожилых граждан?

- Да, наши волонтеры вошли в единое волонтерское движение региона. Также у нас есть «Волонтеры Победы» и волонтеры движения «Мы вместе». Мы действительно вместе и проводим работу по поддержке старшего поколения региона. Если раньше, в прошлом году, мы концентрировались на обзвоне и обходе пожилых, то на сегодняшний день помогаем и в получении QR-кодов.

Если у вас возникают трудности - пожалуйста, звоните партию. Волонтеры придут, все расскажут и помогут. QR-коды можно получить как в государственных учреждениях, так и удаленно. Я сам уже и вакцинировался, и ревакцинировался, и мне пришел QR-код через портал «Госуслуги». Туда же приходят справки, когда я делаю ПЦР-тесты. Это удобно: не нужно никуда ходить, все оперативно и вовремя приходит. Любое новое дело проходит период «обкатки» и адаптации. Да, это новые и своевременные технологии. Но когда мы к этому привыкнем, это будет так же удобно, как с электронными билетами на РЖД.

Кстати, многие занимаются конспирологией относительно QR-кодов (возможно, людям не нравится само название) и утверждают, что нас чипируют и нумеруют. Но ведь у каждого есть номер в паспорте - и можно к этому тоже привязаться. Но мы уже привыкли к таким номерам. Я считаю, что такие истории создаются для раскачивания ситуации и используют недоверие людей к новшествам. Наверное, есть силы, которым интересно.

Часто мы «киваем» на зарубежные страны, когда замечаем какие-то новшества у них и хотим иметь у себя то же самое. Но почему-то с вакцинацией это так не работает. А ведь в том же Китае уже вакцинируют детей с младшего школьного возраста, и все проходит спокойно! Нужно учитывать специфику современной жизни, и дай бог, чтобы каждый сам разобрался в том, вакцинироваться ему или нет, получать QR-код или нет.

- Вы уже сказали, что сектор общепита и малого бизнеса сейчас находится в зоне риска, и многие заведения закрываются. Насколько серьезны риски в транспортной отрасли?

- Сейчас еще до конца я не могу озвучить эти риски. Но нужно понимать, с чем мы их сравниваем. С количеством смертей?

Да, может быть, какая-то большая или маленькая компания имеет риски получить убыток или не получить каких-то дивидендов. Но, с другой стороны, мы снижаем риски по количеству заболеваний, по количеству смертей людей, которые живут рядом с нами. Или мы на это уже не обращаем внимание? Мне кажется, нельзя сравнивать несравнимое.

Но при этом, конечно, мы должны оценивать риски для бизнеса. Наш комитет по промышленности и экономике будет просчитывать эти риски. Мы, конечно, немного абстрагируемся от вреда здоровью и сконцентрируемся на экономической парадигме. Но я как человек, как руководитель предприятия понимаю: если есть риск потерять несколько человеческих жизней или все-таки провести мероприятия, которые будут в убыток, все равно, нужно принимать правильное решение. А правильное решение - снизить риски заражения коронавирусом. Нужно не забывать об общечеловеческих ценностях!

- Перейдем к обсуждению бюджета на следующий 2022 год и плановую трехлетку. Напомню, уже прошло первое чтение, и сейчас разрабатывается ряд поправок. Также напомню, что региональный бюджет уже внесен на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. Буквально на днях бюджет Пскова поступил на рассмотрение в городскую Думу. Вся линейка уровней законодательной и исполнительной власти работает на бюджетом на следующий год. В Государственной Думе получил одобрение ряд поправок пакета «Единой России». Как заявляется, эти поправки позволят исполнить наказы избирателей по народной программе. Многие из этих поправок касаются и жителей Псковской области?

- О бюджете можно говорить часами. То, что мы обсуждали ранее - общие цифры - мы озвучивать не будем. Цифры достаточно большие. Вы правильно упомянули, что фракция «Единая Россия» работает над тем, чтобы вошли в этот бюджет именно наказы. Сейчас это наша основная задача, и мы бьемся с Минфином за каждую копейку и за каждый проект, который необходимо реализовать. Сегодня у нас есть партийные проекты, а также то, что партийных проектов не касается, но то, что озвучивали люди.

Например, проект по связи. Мы провели несколько больших мероприятий с сотовыми компаниями. И я рад, что они обратили на это внимание и уже начали информировать людей о том, когда в районах установят вышки. Когда люди находятся в неведении, это не спасает. Но, когда ты понимаешь, что, допустим, через полгода, у тебя установят вышку, и появится связь, то уже живешь спокойно.

Другое дело - кода устанавливается вышка, а мнения граждан при этом не спрашивают. Или установили вышку, но оборудование направили так, что связь не затрагивает какую-то деревню - это тоже неправильно. Поэтому на сегодняшний день у нас, депутатов «Единой России» на всех уровнях, есть задача - «докрутить» до конца этот вопрос. По проведению связи людей нужно информировать, потому что проекты ведутся. Губернатор и исполнительная власть работают, сотовые компании работают. Нужно донести это до жителей региона.

Еще одна наша задача - решить вопрос с качеством связи в отделенных населенных пунктах. До них часто бывает тяжело добраться, и мы это особенно чувствуем осенью. Сейчас, когда сыро, дороги, которые летом были еще в приличном состоянии, сейчас начинают превращаться в кашу. Многие из них уже давно не ремонтировались. Даже грунтовые дороги требуют ремонта и подсыпки специальными смесями, а не какими-то там суглинками, после которых на дорогах можно заниматься гончарным производством, но никак не ездить.

На все подобные проекты партия требует выделения порядка 100 миллиардов рублей. Это приличная сумма. Сюда же войдут проекты по организации спортивных площадок в малых и больших населенных пунктах, чтобы дети имели возможность заниматься спортом на современных спортивных тренажерах.

Ремонт школ и строительство школ - на эти социально значимые цели деньги будут выделяться в первую очередь. Поправки сейчас вносятся, и мы за них боремся. Не надо думать, что они легко даются. Я знаю, что и наши сенаторы (и Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия»), и регионы, и наш губернатор - все включены в эту работу по данным направлениям. Сейчас мы также закладываем основу для 2023-2024 года.

- Ваши коллеги из других фракций также включены в эту работу?

- Другие фракции, по большей части, вообще не голосуют за бюджет. «Мы не согласны, и все! Хоть трава не расти, живите без бюджета!» - я считаю эту позицию неправильной. Мы должны отстаивать свои права, и у нас есть для этого возможности в комитетах. Мы в круглосуточном режиме отстаиваем свое мнение на различных площадках. Именно этим депутаты и должны заниматься. Мы несем ответственность, потому что мы - представители парламента Российской Федерации. Мы работаем во власти!

- Очень серьезная полемика была по поводу акцизов на жидкую сталь. Вы, парламентарии, остановили быстротечное принятие этого законопроекта лишь потому, что одним из эффектов его может стать подорожание всех металлов.

- Да, казалось бы, это нас не должно касаться. Это больше затрагивает металлургические компании. Но, на самом деле, у нас достаточно много компаний, которые занимаются плавкой металлов - это и машиностроительные предприятия, которые есть у нас в регионах. Самое главное по плавке - налог не будет взиматься с тех, кто занимается плавкой металлолома. иначе мы металлолом больше не увидим на территории России. Он будет весь уходить за рубеж. На сегодняшний день все маленькие компании, которые занимаются выплавкой стали, используют более 80% именно металлолома.

После проработки вопроса с Минфином было принято решение о выводе компаний из-под действия закона. Это именно малый и средний бизнес, который занимается выплавкой металлолома. Он не коснется больших компаний, которые занимаются металлургией в больших масштабах, а компании малого и среднего бизнеса просто закрылись бы.