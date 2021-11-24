Общество

Александр Братчиков вручил министерские награды трем педагогам Пскова

Почетные грамоты Министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования вручил педагогам заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вице-спикер отметил, что сфера образования – одна из важнейших в жизни. Именно педагог является первым наставником ребенка в дальнейшем самоопределении, поиске своего предназначения. Александр Братчиков поблагодарил преподавателей за труд и пожелал творческого развития, активных учеников и воспитанников, а также понимающих родителей.

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ награждена воспитатель детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №25 «Золотой ключик» Ирена Богданова. Педагог посвятила профессии 40 лет, а в этом дошкольном учреждении отмечает 30-летний юбилейный год работы.

Награды также получили учителя средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением английского языка Татьяна Левша и Ольга Семенова. Помимо основной педагогической деятельности, они также являются заместителями директора.

«Никто из руководителей, в том числе и я, не справится без сильной опоры, без таких помощников. А вы в свою очередь умеете так общаться с коллективом, что они всегда поддерживают и понимают. Спасибо вам за это умение работать с педагогическим составом, с ребятами и, конечно, за ваши достижения», – отметила качества награжденных преподавателей директор школы Наталия Дьяконова.