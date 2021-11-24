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Общество

Студентам дновского техникума напомнили об ответственности за оборот наркотиков

24.11.2021 22:35|ПсковКомментариев: 0

Псковские транспортные полицейские провели лекции для студентов Дновского железнодорожного техникума о незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского ЛО МВД России на транспорте.

Мероприятие прошло в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2021». Главная цель таких лекций — предотвращение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

Лекцию для первокурсников проводил начальник Псковского линейного отдела Сергей Титов, который много лет возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону. Учащиеся также посмотрели фильм «Независимость», снятый в 2018 году на основе реальных выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории области.

Кроме того, студентов предупредили об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Теги: #псков #техникум #транспортная полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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