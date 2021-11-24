Общество

Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Глава государства подтвердил на совещании, что успешно опробовал назальную вакцину, и рассказал, что через 6 месяцев после первичной вакцинации специалисты порекомендовали ревакцинироваться. Процедура проходила в 2 этапа: сначала – в виде укола, а на следующий день – в назальной форме.

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи завершил доклинические испытания назальной формы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики коронавируса. Первая фаза клинических испытаний пройдет при участии взрослых добровольцев. Через 42 дня после начала исследований подготовят промежуточный отчет для регистрации препарата.

«Доклинические испытания препарата показали, что вакцина безопасна и работает», – заявил глава кабмина.