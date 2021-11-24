Общество

Благоустройство Варлаамовского сквера в Пскове завершат в следующем году

Благоустройство Варлаамовского сквера в Пскове завершат в следующем году. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин в ходе рабочего выезда на объект сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь мы завершили асфальтирование. В дальнейшем установим опоры освещения, детскую площадку с мягким покрытием, повесим плафоны на фонари», - рассказал Борис Елкин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, удалось ли закончить работы, запланированные на этот год.

«Да, работы на этот год мы завершили. Озеленение и дальнейшее благоустройство мы планируем на следующий год. В том числе - обустроить парковку и проездной путь у жилых домов. Сделаем это в рамках уже другого проекта», - пояснил исполняющий полномочия сити-менеджера.