Общество

Псковским студентам рассказали об опасности экстремизма

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!», которая проводится МВД России, полицейские встретились с учащимися колледжа ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, целью мероприятия стало предупреждение экстремистских проявлений, формирование у подростков нетерпимости к идеологии экстремизма.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову Ирина Борисова разъяснила опасность экстремизма, рассказала о формах его проявления, предупредила об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание спикер из городской полиции уделила уголовной ответственности за распространение в Сети информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства.

В завершении Ирина Борисова пожелала юношам и девушкам вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, быть успешными и целеустремленными, а также получать удовольствие от обучения и постижения наук.