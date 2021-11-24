Общество

Общественное пространство появится во дворе Пскова по инициативе местных жителей

Общественное пространство появится во дворе одного из домов на улице Леона Поземского в Пскове по инициативе местных жителей. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин в ходе контрольного выезда сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дворы домов №№ 62 и 64 по улице Леона Поземского благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На территории дворовых поездов уложили новый асфальт и заменили бортовой камень.

«Кроме того, местные жители выступили с инициативой организовать здесь общественное пространство. Подрядчик очень быстро выполнил устройство. На этот год работы завершили», - рассказал исполняющий полномочия сити-менеджера.

Устанавливать архитектурные формы здесь не планировали, однако в следующем году по отдельным договорам администрация Пскова планирует установить на площадке скамейки и урны.

В завершение исполняющий полномочия главы администрации города Пскова отметил, что много обращений поступает от жильцов домов в связи с кучами строительного мусора и грязи в глубине двора. По словам Бориса Елкина, рабочие произведут уборку по окончании ремонтных работ на улице Поземского.