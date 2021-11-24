Общество

Бюджет Великих Лук на 2022 год формируют с учетом мнения горожан

Состоялось заседание депутатов фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» Великолукской городской Думы. На повестке дня стоял вопрос о формировании бюджета на будущий год. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

«Городской бюджет – основной финансовый документ для города. Важно, чтобы его формирование проходило в балансе между расходами и доходами. Также очень важно, чтобы бюджет был социально направленным. Последние десятилетия это выдерживалось, и 2022-й год не станет исключением», - заметил Николай Козловский.

По его словам, необходимо учесть расходы на образование, культуру, спорт и сферу ЖКХ. «Сегодня мы понимаем, что, вкладывая в образование, мы заботимся о будущем нашего города. Важно, конечно, чтобы были включены расходы и на культуру. Воспитание человека, культурный отдых, досуговые мероприятия влияют на состояние нашего общества, настроение каждого человека. Нужно, чтобы и спорт был учтен. Нам важно, чтобы жители города имели возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И, безусловно, особое внимание должно быть уделено сфере ЖКХ. Это дороги, тротуары, дворовые территории», - пояснил глава города.

«Здесь очень важно, чтобы население приняло участие в формировании бюджета в этой его части, а также в ходе исполнения и контроля за расходами на благоустройство города», - подчеркнул он.

О проекте главного финансового документа депутатам рассказала начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она отметила, что основной акцент при формировании бюджета сделан на выполнение максимального количества наказов и предложений жителей города. «Мнение великолучан учитывалось при принятии всех бюджетных решений, поскольку главная цель городского бюджета - улучшить условия и повысить уровень жизни наших горожан», - заметил Николай Козловский.

Депутаты задали все интересующие вопросы, а также внесли свои собственные предложения и пожелания для включения их в бюджет 2022 года.