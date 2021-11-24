Бюджет Великих Лук на 2022 год формируют с учетом мнения горожан

Состоялось заседание депутатов фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» Великолукской городской Думы. На повестке дня стоял вопрос о формировании бюджета на будущий год. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.
Фото здесь и далее: Евгений Николаенков
По его словам, необходимо учесть расходы на образование, культуру, спорт и сферу ЖКХ. «Сегодня мы понимаем, что, вкладывая в образование, мы заботимся о будущем нашего города. Важно, конечно, чтобы были включены расходы и на культуру. Воспитание человека, культурный отдых, досуговые мероприятия влияют на состояние нашего общества, настроение каждого человека. Нужно, чтобы и спорт был учтен. Нам важно, чтобы жители города имели возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И, безусловно, особое внимание должно быть уделено сфере ЖКХ. Это дороги, тротуары, дворовые территории», - пояснил глава города.
О проекте главного финансового документа депутатам рассказала начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она отметила, что основной акцент при формировании бюджета сделан на выполнение максимального количества наказов и предложений жителей города. «Мнение великолучан учитывалось при принятии всех бюджетных решений, поскольку главная цель городского бюджета - улучшить условия и повысить уровень жизни наших горожан», - заметил Николай Козловский.
Депутаты задали все интересующие вопросы, а также внесли свои собственные предложения и пожелания для включения их в бюджет 2022 года.