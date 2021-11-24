Общество

В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям россиян

Депутаты предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», — пояснил парламентарий.

Также, по его словам, депутаты выступили с инициативой «амнистировать» всех, кто ранее получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться, считает Нилов.

Депутат подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.