Общество

На алиментщицу из Бежаницкого района завели уголовное дело

На алиментщицу из Бежаницкого района почти с миллионным долгом завели уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Женщина долгое время игнорировала свои родительские обязанности и не оплачивала алименты. Сейчас ее долг составляет порядка 900 тысяч рублей.

Приставы принимали меры принудительного характера и привлекали к административной ответственности. Ей назначали 50 часов обязательных работ, но она их не отбыла. Деньги должница платить так и не стала.

Тогда ОСП Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов возбудил уголовное дело. Теперь алиментщице грозит уголовная ответственность от исправительных работ до реального лишения свободы до одного года.