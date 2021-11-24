Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним положение дел в профсоюзном движении на конец 2021 года и ситуацию в подведомственных учреждениях, прежде всего, санаторно-курортного профиля. Кроме того, гость студии расскажет о возможности постковидной реабилитации в санаторно-курортных учреждениях Псковского облсовпрофа.

Трансляция завершена