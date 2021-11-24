Общество

«Новые люди» просят губернатора безвозмездно предоставить помещение в Пскове

Партия «Новые люди» просит помещение у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Обращение опубликовано на сайте главы региона.

«Просим предоставить региональному отделению в Псковской области политической партии "Новые люди" без торгов на безвозмездной основе помещение, находящееся в государственной собственности, расположенное в городе Пскове», - говорится в обращении под названием «Запрос на предоставление помещения».

В прикрепленном к письму тексте обращения секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Александр Борский конкретизировал, что нужно помещение площадью от 40 до 150 кв метров, имеющее санузел и централизованное тепловодоснабжение. По возможности помещение должно быть оборудовано мебелью и средствами связи, также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан.

В обращении Александр Борский ссылается на часть 1 статьи 32 федерального закона «О политических партиях».

Добавим, согласно информации в группе регионального отделения партии в соцсети, штаб партии «Новые люди» находится по адресу: Псков, улица Красноармейская, 6.