Общество

Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия», которая состоялась в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 ноября. Речь пошла об алкоголизме и наркомании.

Что это — вредные привычки или серьезные смертельные заболевания, уничтожающие жизнь не только самого зависимого, но и его близких? По каким признакам можно определить, что человек попал в зависимость? Как проходит лечение от наркомании и алкоголизма и сколько времени в среднем требуется на выздоровление? Кого больше среди пьющих — мужчин или женщин? Какие проблемы чаще всего подталкивают людей к употреблению спиртного и наркотиков?

Об этом и многом другом сегодня рассказали: