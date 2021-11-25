Общество

Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области

Цветы с опасным карантинным вредителем уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 320 срезов цветов. Альстромерии, выращенные в Эквадоре, направлялись из Литвы в адрес псковской компании.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в партии альстромерий обнаружили насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. По результатам лабораторных исследований подтвердилось наличие опасного карантинного вредителя - западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Цветы на территорию России не пропустили, их уничтожат в Псковской области.