Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как платить за «общее» электричество
полиция против «звонарей»
как исправить ошибки в квитанции
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
цифровое будущее
экопром быстро и чисто
достоверная история
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
работа затылком
Концерт рок-группы «Ария»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.11.2021 07:193 В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов 25.11.2021 17:080 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление» 25.11.2021 16:480 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области 25.11.2021 16:270 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021 16:150 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах
 
 
 
Самое популярное 22.11.2021 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 22.11.2021 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем 22.11.2021 08:197 Врача вызывали? 24.11.2021 21:2010 Случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 зафиксированы в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области

25.11.2021 16:43|ПсковКомментариев: 1

Цветы с опасным карантинным вредителем уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 320 срезов цветов. Альстромерии, выращенные в Эквадоре, направлялись из Литвы в адрес псковской компании.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в партии альстромерий обнаружили насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. По результатам лабораторных исследований подтвердилось наличие опасного карантинного вредителя - западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Цветы на территорию России не пропустили, их уничтожат в Псковской области.

Теги: #Россельхознадзор #Псковская область #цветы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 570 человек
25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста 25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021, 17:100 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову 25.11.2021, 17:080 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление»
25.11.2021, 17:040 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки 25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове 25.11.2021, 16:480 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области
25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков 25.11.2021, 16:270 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль 25.11.2021, 16:150 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах
25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца 25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии 25.11.2021, 15:411 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы
25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома 25.11.2021, 15:120 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания 25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области
25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября 25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области 25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года 25.11.2021, 14:357 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области
25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО 25.11.2021, 14:262 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО 25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории
25.11.2021, 13:5516 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов 25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН
25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.11.2021, 13:012 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля 25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО 25.11.2021, 12:430 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте
25.11.2021, 12:413 Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря 25.11.2021, 12:368 Фотофакт: Я люблю ПсовГУ 25.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино 25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта
25.11.2021, 12:250 Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове 25.11.2021, 12:000 СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон» 25.11.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Ивановым 25.11.2021, 11:582 Лесное законодательство изменили в Псковской области
25.11.2021, 11:540 В Пскове пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей, спасая сына от наказания за ДТП 25.11.2021, 11:481 Председатели ТИКов в Псковской области будут зарабатывать больше 25.11.2021, 11:460 Кинотеатрам в Псковской области установили пониженную налоговую ставку 25.11.2021, 11:432 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей?
25.11.2021, 11:422 В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров 25.11.2021, 11:380 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 25.11.2021, 11:350 В Псковской области внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях 25.11.2021, 11:340 К участию в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области
25.11.2021, 11:250 Доходы бюджета территориального ФОМС увеличились на 340 млн рублей 25.11.2021, 11:220 Виктору Антонову вручили удостоверение депутата областного Собрания VII созыва 25.11.2021, 11:190 Уголовные дела по фактам обнаружения фальшивок завели в Пскове и Великих Луках 25.11.2021, 11:138 «Новые люди» просят губернатора безвозмездно предоставить помещение в Пскове
25.11.2021, 11:100 Как разобраться в начислениях за «общее» электричество, объяснили псковичам 25.11.2021, 11:062 Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили в Африке и Китае 25.11.2021, 10:460 На алиментщицу из Бежаницкого района завели уголовное дело 25.11.2021, 10:343 Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Псков 6 января
25.11.2021, 10:321 Стали известны итоги чемпионата и первенства СЗФО по джиу-джитсу 25.11.2021, 10:210 Великолучанина задержали за попытку украсть из магазина молочные продукты 25.11.2021, 10:170 «Беседка»: О феномене якутского кино 25.11.2021, 10:103 Игра на онлайн-бирже закончилась для великолучанина потерей 2 млн рублей
25.11.2021, 10:000 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области 25.11.2021, 09:472 Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М» 25.11.2021, 09:370 Замыкание проводки стало причиной пожара в нескольких домах Псковской области 25.11.2021, 09:250 Пскович скончался на месте ДТП в Стругокрасненском районе
25.11.2021, 09:220 В России планируют отменить механизм ночного завышения цен на электричество 25.11.2021, 09:080 Пьяный молодой человек попал в ДТП в Псковском районе, пострадали 2 человека 25.11.2021, 08:466 Замененные менее 2 лет назад трубы на улице Алехина в Пскове забились отложениями 25.11.2021, 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове
25.11.2021, 08:160 Библиотека в Пскове подготовила памятные подарки для своих посетителей 25.11.2021, 08:000 Число привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 222 тысячи 25.11.2021, 07:400 ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортов 25.11.2021, 07:193 В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru