Общество

Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пригласил парламентариев принять участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Попрошу откликнуться и принять участие в патриотической акции», - обратился он к коллегам.

Также Александр Котов поблагодарил членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании за активное участие в этой акции.

Акция пройдет 3 декабря на платформе big-history.ru.